EKPSS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI | EKPSS ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? EKPSS sınava giriş belgesi

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULA | EKPSS giriş belgeleri yayınlandı, sınava girecek binlerce aday 'EKPSS ne zaman, nasıl uygulanacak? EKPSS giriş belgesi nasıl alınır?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte EKPSS'ye dair merak edilenler...

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EKPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

EKPSS sınav yerleri 14 Nisan tarihinde açıklanacak ve sınava giriş belgesi adaylar tarafından sorgulabilecek. Sınava giriş belgenizi T.C. Kimlik numaranız, şifreniz ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapabilirsiniz.

EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS sınavı 24 Nisan 2022 Pazar günü 81 ilde eşzamanlı olarak saat 10.15'te başlayacak ve tek oturum olarak yapılacaktır. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır.

Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır.