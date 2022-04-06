Haberler Haberler 2022 MEMUR ALIMI LİSTESİ | 2022 yılında hangi kurumlara alım yapılacak? Memur alımları başladı mı? Memur alım sonuçları ne zaman belli olacak?

2022 MEMUR ALIMI LİSTESİ | 2022 yılında hangi kurumlara alım yapılacak? Memur alımları başladı mı? Memur alım sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika haberine göre milyonlarca memur adayı 2022 yılında personel alımı ile ilgili detayları araştırıyor. 2022 yılında açıktan ve nakil suretiyle yapılabilecek ilave atama sayılarına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı belli oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 01:02 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 12:38
2022 MEMUR ALIMI LİSTESİ | 2022 yılında hangi kurumlara alım yapılacak? Memur alımları başladı mı? Memur alım sonuçları ne zaman belli olacak?

2022 yılında kamu idare, kurum ve kuruluşları için memur alımı yapılacak. Binlerce kişiyi ilgilendiren memur alımı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı belli oldu. İşte detaylar...

2022 MEMUR ALIMI LİSTESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada,

Atama sayıları ile ilgili kararda şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca;

a) Anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2022 yılı için memur kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) sayılı listede gösterilmiş,

b) Yükseköğretim kurumlarının 2022 yılı için öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (2) sayılı listede gösterilmiş,

c) Yükseköğretim kurumlarının 2022 yılı için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 6.000 olarak belirlenmiştir. Bu atama sayısının dağılımı Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığınca yapılır.

ifadelerine yer verildi.

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