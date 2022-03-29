2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI - KPSS 2022/5 tercih sonuçları

Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti.
ÖSYM Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını kontrol edebileceğini aktardı.
ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
1- https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine gidin.
2- Sonuç listesi altındaki KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'na tıklayın.
3- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC NO) veya YU numaranızla birlikte şifrenizi girip sonuçlarınızı öğrenin.