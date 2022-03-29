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2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI - KPSS 2022/5 tercih sonuçları

KPSS 2022/5 10 bin personel alımı tercihleri 15-22 Mart 2022 tarihlerinde yapılmıştı. Yapılan bu tercihlerin ardından adaylar sonuçları merakla beklerken arama motorlarında 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022 5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtlarını da aratıyor. İşte bu soruların yanıtları ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 11:10
2022 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI - KPSS 2022/5 tercih sonuçları

Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti.

ÖSYM Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını kontrol edebileceğini aktardı.

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

1- https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine gidin.

2- Sonuç listesi altındaki KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'na tıklayın.

3- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC NO) veya YU numaranızla birlikte şifrenizi girip sonuçlarınızı öğrenin.

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