AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ve SINAV TARİHİ | Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerleri açıklandı!

"AÖF giriş belgesi nasıl alınır, AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?" soruları gündemde yerini aldı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kaydı olan birçok öğrenci sınava dair detayları merak etmeye başladı. 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek AÖF vize sınavlarına dair detaylar ve sınava giriş belgesi sorgulama ekranı haberimizde...

📆AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? SINAV ONLINE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve sınav, belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak. Sınıf ortamında gerçekleştirilecek sınava girişte cep telefonu ve diğer elektronik cihazlar alınmayacak.

🔍AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

📋AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NASIL ALINIR?

AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı ve sınava girecek binlere aday sınav yerini öğrenmek için sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. Sınav belgesi almak isteyen adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden ya da Anadolu Üniversitesinin öğrenci otomasyonundan giriş yaparak belgesini sorgulayabilecek. Sınav giriş belgesi almayan ve sınav esnasında yanında bulundurmayan adaylar ise salona alınmayacak. Bu nedenle, sınava girecek adayların sınav giriş belgesini ve kimlik kartını yanında bulundurması gerekececek.