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YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL sınavı ertelendi mi? YÖKDİL iptal mi?

Yurt genelinde devam eden yoğun kar yağışı sonrası ulaşımda meydana gelen aksamalar nedeniyle eğitime ara verilmişti. Bu gelişmenin ardından YÖKDİL başvurusu yapan adaylar, sınavın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyor. Adaylar intertte sıkça, "YÖKDİL sınavı ertelendi mi? YÖKDİL iptal mi?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Peki, YÖKDİL sınavı ertelendi mi? YÖKDİL iptal mi? Ne zaman yapılacak? Açıklama geldi mi? İşte YÖKDİL ile ilgili merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 10:25
YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL sınavı ertelendi mi? YÖKDİL iptal mi?

YÖKDİL sınavı ertelendi mi?, YÖKDİL iptal mi oldu? gibi sorular, sınav başvurusu yapan binlerce adayın gündeminde. YÖKDİL ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

YÖKDİL SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Yurtta başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından YÖKDİL sınavına başvuru yapan adaylar, sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merakla bekliyor. Ancak şu ana kadar ÖSYM'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Adaylar son duyuruları dikkatle takip ediyor. YÖKDİL sınavı, daha önce belirlenen tarihte gerçekleştirilecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara, 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek.

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