Haberler Haberler KASIRGADA VURGUN (THE HURRICANE HEIST) KONUSU NE? Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları kim? Kasırgada Vurgun filmi ne zaman ve Kasırgada Vurgun özeti...

KASIRGADA VURGUN (THE HURRICANE HEIST) KONUSU NE? Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları kim? Kasırgada Vurgun filmi ne zaman ve Kasırgada Vurgun özeti...

İzleyenleri ekrana bağlayan Kasırgada Vurgun filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kasırgada Vurgun filmini merak edenler, 'Kasırgada Vurgun filmi konusu nedir, Kasırgada Vurgun oyuncuları kimler ve Kasırgada Vurgun özeti' gibi konuları araştırıyor. İşte Kasırgada Vurgun filmine dair bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:26
KASIRGADA VURGUN (THE HURRICANE HEIST) KONUSU NE? Kasırgada Vurgun filmi oyuncuları kim? Kasırgada Vurgun filmi ne zaman ve Kasırgada Vurgun özeti...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kasırgada Vurgun filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. İzleyicilerin merak ettiği Kasırgada Vurgun konusu, özeti ve Kasırgada Vurgun oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İşte Kasırgada Vurgun filminin detayları…

KASIRGADA VURGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir kasırga tehdidi altında, fırsatçı suçlular bir ABD Mint tesisine sızarak 600 milyon dolar çalar. Kasırga, 5. kategori bir fırtınaya dönüşünce çok iyi hazırladıkları planları ters gider ve yalnızca bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin (Maggie Grace) bildiği kasa dairesi şifresine ihtiyaç duyarlar. Fakat temsilci, kendisine beklenmedik bir müttefik bulmuştur: Kasırgalardan korkan fakat hırsızların kaçırdığı kardeşini kurtarmaya kararlı bir meteoroloji uzmanı (Toby Kebbell). Meteoroloji uzmanı Will, bu adrenalin dolu, dur durak bilmeyen aksiyon ve gerilim yolculuğunda galip gelmek için fırtına bilgisini bir silah olarak kullanır.

KASIRGADA VURGUN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tür : Sinema (Aksiyon,Macera,Suç)

Oyuncular : Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten

Yönetmen : Rob Cohen

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