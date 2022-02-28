Bağcılar Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak! İşte gereken puanlar ve kadın - erkek için şartlar | 2022 Zabıta Memuru alım şartları

Bağcılar Belediyesi zabıta memuru alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan belediye memur alımı ilanına göre Bağcılar Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 50 kişilik boş kadro ile Zabıta Memuru alımı yapacak. Söz konusu olan Belediye Memur Alımı için başvurular Nisan ayı başlayacak. Peki ilana kimler başvuru yapabilir? Kontenjan bilgisi nedir? tüm detayları İşin Olsa ekibi olarak sizlere aktaracağız.

50 Zabıta Memuru Alımı Kontenjan Bilgisi:

Bağcılar Belediyesi 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta yönetmeliği kapsamında 50 Zabıta Memuru Alımı yapılacak. Kadın Erkek adaylardan başvuru alınacak olup Lise ve Ön Lisans mezunu adaylardan başvuru alınacak. İşte Mezuniyete göre kontenjan dağılımı:

Lise Mezunu 40 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Ön Lisans mezunu 10 Zabıta Memuru Alımı yapılacak.





2022 yılı Zabıta Memuru Alımı Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan genel ve özel nitelikler talep edileceği kılavuzda bildirildi. Bu yönde;

Genel Başvuru Şartları:

657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Öte yandan daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak.

KPSS Şartı:

2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Boy Şartı:

Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmak ve 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

Yaş Şartı:

Yapılacak Zabıta Memurluğu sınav ile birlikte 30 yaşından büyük olmamak.

Sürücü Belgesi Şartı:

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A veya en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvurular Nisan Ayı Başlıyor!

Bağcılar Belediyesi Zabıta memuru alımları Nisan ayı içerisinde yapılacak. Adaylar başvurularına 11 Nisan 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 15 Nisan 2022 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece isten belgelerle birlikte Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlana başvurular başladığında ve başvuru formu yayımlandığında anında haberdar olmak için İşin Olsa mobil uygulamasını indiriniz.