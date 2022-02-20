Kalp Yarası 32. bölüm İZLE! Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Kalp Yarası son bölüm 2. fragman İZLE!

ATV'nin kısa sürede gönüllere taht kuran yapımlarından olan ve başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in rol aldığı Kalp Yarası final kararı ile izleyicisini üzdü. 32. bölüm ile ekranlara veda edece olan sevilen yapımın final bölümü öncesi yayınlanan fragmanlar heyecanı arttırırken detaylar ortaya çıktı. İşte Kalp Yarası 32. bölümden ipuçları...

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası bomba bir bölümle ekranlara veda edecek. İşte final bölümünde yaşanacak olaylar...

KALP YARASI 32. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

KALP YARASI 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Yaman; Ferit, Sinan ve Ayşe'nin ellerinde yaşam mücadelesi verir.

Kocasını vuran Hande'nin içindeki intikam ateşi iyice alevlenir. Son hamlesini yapmadan durmayacaktır.

Hatırladıklarıyla tanık oldukları arasında kalan Ayşe ise katilin Feraye olduğunu söyler.

Aşkları için sınandıkları her savaştan kalp yarasıyla kurtulan Ayşe ve Ferit hak ettikleri mutluluğa ulaşabilecek mi?

KALP YARASI OYUNCU KADROSU

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, İrem Altuğ, Meltem Gülenç

Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Nilsu Berfin Aktaş, Bora Cengiz, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz