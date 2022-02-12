KDV İNDİRİMİ | KDV sadeleştirme programı detayları açıklandı! Temel gıda ürünlerinde KDV kaç oldu? Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi!

KDV İNDİRİMİ - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Tüm Türkiye, Başkan Erdoğan'ın müjdeli haberi vermesinin ardından merakla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

KDV İNDİRİMİ YAPILDI MI? TEMEL GIDA KDV İNDİRİMİ NE KADAR?

Başkan Erdoğan, "Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe koyulmasına karar verilmiştir. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." diyen Erdoğan, "KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz." diye konuştu.