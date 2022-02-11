Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor 2022 All Star bu akşam var mı? | 11 Şubat Cuma

Ekranların en çok sevilen yarışma programlarından olan Survivor'da yeni bölüm izleyiciler tarafından merak ediliyor... Survivor All Star'da son olarak adaya veda eden isim Furkan Kızılay olmuştu. Survivor sevenler ise yeni bölümde neler olacağını ve yeni bölümün ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Survivor yeni bölüm ne zaman? Survivor bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor'ın yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer almayacak. Survivor'ın yeni bölümü 12 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak.

SON ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yayınlanan son ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Bisküvi ve sandviç ödüllü yarışmayı ünlüler kazandı. Kadınlar mücadelesini de ünlüler kazandı ve tadım şansını elde etti.