İstanbul kar yağışına teslim! Valilikten 6 yeni tedbir kararı

İstanbul yoğun kar yağışına teslim oldu... Yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı, kazalar meydana geldi, toplu taşımada yoğunluk yaşandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun Kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin idari izinli olacağını açıkladı. Vali Yerlikaya, saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu. İşte dakika dakika İstanbul'da yaşananlar ve kar nedeniyle alınan tedbirler...



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 6 yeni tedbir açıkladı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir.

İlimizdeki karla mücadele çalışmalarında İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan "Kış Tedbirleri Genelgesi" kapsamında oluşturulan; arama kurtarma, sağlık, tahliye ve yerleştirme, güvenlik ve Trafik, beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık, enerji, ulaşım-altyapı, nakliye, haberleşme, barınma ve teknik destek ve ikmal çalışma gruplarında 18.029 personel ve 5.227 araç ile müdahale edilmiştir.

13.00 - İstanbul'da özel araçlara yönelik kısıtlama kaldırıldı, Boğaziçi Köprüsü özel araçlara açıldı. Köprüden araç geçişleri başladı.

OTOGARDAN ÇIKIŞ YASAĞI UZATILDI

12.47 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden "İimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar; yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00'a kadar durdurulmuştur." mesajını paylaştı.

12.35 - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter'dan "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." açıklamasını yaptı.

12.34 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Bu akşam saatlerinden itibaren Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (8-20 cm yeni örtü) bekleniyor. Kuvvetli buzlanmayla birlikte etkili olması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, don, yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

12.30 - Kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından saat 12.00 itibariyle bir pist, açıldı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Karakas-İstanbul uçağı saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

12.30 - TCDD, Twitter'dan "İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir." paylaşımında bulundu.

12.28 - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye'deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumuna ilişkin açıklama yaptı.

KGM'den yapılan açıklamaya göre, Anadolu'dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç, diğer araçların İstanbul Anadolu Yakası'na gidecek olanları trafiğe açıldı. Ancak zorunlu olmayanların trafiğe çıkmaması gerektiği belirtildi.



Trakya tarafından İstanbul'a girişler ise yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatıldı ve araçlar uygun bekleme alanlarında bekletileceği bildirildi. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerektiği de hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada diğer yol güzergahlarındaki durum ise şöyle ifade edildi:

"Aydın-Muğla Yolu ulaşıma açılmıştır. Muğla-Marmaris (Sakar Geçidi) Yolu ulaşıma açılmıştır. Siverek-Adıyaman Yolu ulaşıma açılmıştır. Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma açılmıştır. Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır. Kangal-Divriği-Arapgir Yolları ulaşıma kapatılmıştır. Muğla-Kale Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma kapatılmıştır."

12.25 - Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karla mücadeledeki son durumu paylaştı ve uyarılarda bulundu.

DİVERT UÇUŞLAR ÖNCELİKLİ OLARAK 12.00'DE HAVA TRAFİĞİ AÇILDI

12.06 - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Karla mücadele çalışmaları devam ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. SHGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır" denildi. Öncelik kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen (divert) uçuşlarda olacak.

11.30 - Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli ve Yalova ile zamanla Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (10-20 cm yüksek kesimlerde 20 cm üzeri yeni kar örtüsü) kar yağışları beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

11.22 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından "Dünkü kar yağışı ve tıkanma sebebiyle araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşların araçları bıraktıkları yerden almaları yol güvenliği ve akış açısından önemli. Şehir içindeki tüm yollar şu an açık, aracınızı rahatlıkla alabilir, çalışma yapan ekiplere yardımcı olabilirsiniz." mesajını paylaştı.

11.20 - İBB, metro hatlarında seferlerin bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

11.10 - THY , İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı.

10.40 - İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı kesiminde trafik ve Karayolları ekipleri, uygulama yaptı. İki güzergahta da yolların Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede TIR, otobüs ve kamyonlar durduruldu. İrsaliyelerinde İstanbul'a gittiği tespit edilen araçlar geri döndürüldü. Araçlar, bir dinlenme tesisinin park alanına yönlendirildi. Park alanında bekleyen otobüslerdeki yolculara Türk Kızılayı Bolu Şubesi ekipleri tarafından gıda desteği sağlandı.



BİN KİŞİ MİSAFİRHANELERDE KALDI

Dün gece saatlerinden beri yapılan uygulama kapsamında otobüslerdeki yolcular, Bolu Valiliği'nce hazırlanan misafirhanelere yönlendirildi. Yaklaşık bir kişi, dün geceyi misafirhanelerde geçirdi.

İstanbul'daki kar yağışının etkisini azaltması ve yeniden araç girişlerine açılmasıyla birlikte Bolu'da bekletilen araçların yollarına devam edebileceği belirtildi.

10.09 - Milli Savunma Bakanlığı, "İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Hadımköy bölgesinde mahsur kalan 71 vatandaşımız Hadımköy Kışla Komutanlığımızda misafir edilmiştir. AFAD ile koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış ayrıca 2, 3 ve 5'inci Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır" açıklamasını yaptı.



YOLLAR BUZA DÖNDÜ, KAR ESARETİ GECEDEN BERİ SÜRÜYOR

09.05 - TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde kar esareti dün geceden beri devam ediyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik durmuş durumda. Yol adeta buz pistine döndü.

Trafiğin durduğu yolda aküsü biten bir aracın sürücüsü başka bir araç sürücüsünde yardım isteyerek aküsünü şarj etmeye çalıştı.

Duran trafikte beklemekten sıkılan bazı sürücülerin ise araçlarından inerek kısa yürüyüşler yaptığı görüldü.



08:45 - Onlarca araç Beylikdüzü Hadımköy girişinde yolda kaldı. Bölgede mahsur kalan araçlar trafiği durdururken, geceyi oldukları yerde geçiren sürücülerin bekleyişi sürüyor.

08.35 - Polis ekipleri köprüler ve Avrasya'da çift yönlü kontrol noktası oluşturarak özel araçlara izin vermedi. Avrasya Tünelinde izin verilmeyen özel araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Trafiğe çıkan sürücülerin alınan tedbir kararından haberleri olmadığını belirtti.



KUZEY MARMARA OTOYOLU TEK YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

08.10 - Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı. Etkisini arttıran ve gece boyunca devam eden kar yağışı, bölgeye çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden olmuştu.

Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yolda yapılan kar küreme çalışmalarının ardından

jandarma ekipleri Çatalca istikametine tek şerit halinde geçişlere izin verdi. Bölgede mahsur kalan İHA ekibi de kurtarıldı.

Kazanın meydana geldiği İstanbul istikametinde ise araç kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve yolun önümüzdeki saatlerde trafiğe açılacağı öğrenildi.

08.06 - HSK, İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler, nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.

TEM OTOYOLU MAHMUTBEY GİŞELERDE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

07.45 - İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Otoyolun baz bölümleri buza dönerken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

07.35 - Bakan Koca, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'da, acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için hazırlanan UMKE ekiplerinin fotoğrafını paylaştı. Koca, fotoğrafa, "UMKE İstanbul'un hizmetinde. Hava koşulları İstanbul'da ulaşımı ciddi şekilde etkilemiş durumda. Acil sağlık hizmetlerinde aksamaların önüne geçebilmek için, koşullara uygun donanıma sahip UMKE ekiplerimiz şehrin farklı noktalarında görevlendirilmiştir. Hayırlı sabahlar" notunu ekledi.

07.00 - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.

ÖZEL ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

06.08 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle; Bugün saat 13.00'e kadar; toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir" mesajını paylaştı.

05.30 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

03.30 - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, otogarlarda şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının 13.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.



03.00 - Kızılay ekipleri, yurt genelinde karla mücadele eden bölgelerde yolda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek yardımının yanı sıra çeşitli konularda destek oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce insanın saatlerce yollarda mahsur kaldığı İstanbul'da Kızılay ekipleri, vatandaşlara kumanya ikramında bulundu. Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca gibi ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda vatandaşlara destek veren Kızılay gönüllüleri, yaptıkları hazırlıklarla, çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya dağıttı. Vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan gönüllüler, yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takmalarına da yardımcı oldu.



01.27 - İletişim Başkanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 ilde 4 bin 603 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevk edildiğini açıkladı.



İSTANBUL İSTİKAMETİ TEDBİR AMAÇLI DURDURULDU

Olumsuz hava koşullarından dolayı 75 adet devlet ve il yolunun ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur. 6 il valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir" ifadelerine yer verildi.

01.25 - İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı.

01.00 - Kar yağışı Büyükçekmece'de de yolları kapattı. Ara sokaklara araçlar girmekte zorluk çekince vatandaşlar evlerine yaya yürüdü. Yolda kalanların imdadına ise kar çalışması yapan kepçeler yetişti. İnsanlar evlerine kepçenin ağzında gitmeye çalışırken kalp krizi geçiren bir hasta, yolda ilerleyemeyen ambulansa kepçe ile yetiştirildi.

00.50 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a geldi.