🏡TOKİ İstanbul Başakşehir toplu konut projesine başvuru şartları! TOKİ evleri 2022 başvuru nasıl yapılır? TOKİ başvurusu tarihleri ve merak edilenler...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Başakşehir'e iki ayrı proje sunulmaktadır. İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etapta toplam 652 adet konut ve 6 adet dükkan için başvuru tarihleri: 10 Ocak 2022–21 Ocak 2022 arası

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacaktır.

🔑TOKİ BAŞAKŞEHİR PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI

👉ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

📎T.C. vatandaşı olması,

📎Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

📎Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

📎Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

📎Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

📎Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

📎Bir hane halkı adına-yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları-yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

📎1. Kategori olan "Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin",

📎2. Kategori olan "En az yüzde 40 engelli vatandaşlarımızın",

📎3. Kategori olan "Emekli vatandaşların",

📎4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.