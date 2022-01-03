Ordövr tabağı nedir nasıl yapılır? Sıcak soğuk ordövr tabağı çeşitleri...

Ordövr Avrupa mutfağında öğünden önce servis edilen küçük bir yemektir. Bazı mezeler soğuk, diğerleri sıcak servis edilir. Ordövrler yemeğin bir parçası olarak yemek masasında servis edilebilir. Resepsiyon veya kokteyl partisinde oturmadan önce servis edilebilir. Önceleri ara sıcaklar da servis ediliyordu. Ev ortamlarında sık sık yapılmasa da genel olarak restaurantlarda ikram edilen veya sipariş üzere masaya getirilen ordövr, birden fazla çeşit barındırdığı için hazırlanışı zahmetli bir tabaktır. Ordövr, (Fransızca: Hors-d'œuvre, Türkçe: Esas yemeğin dışında) iştah açıcı olarak yemekten önce sunulan mezelere verilen ad.

- Ordövr tabağında görsellik çok önemlidir. Bu yüzden hem mide, hem de göz zevkine hitap eden yiyecekler bir araya getirilmelidir.

- Ordövr tabağı servise yakın bir zamanda hazırlanmalı, bayatlamaması için üstü mutlaka kapatılmalıdır.

- Karışık ordövr tabağı yapılacaksa her çeşitten azar azar eklenmelidir.

- Menüde çorba varsa; Çorbadan önce soğuk ordövr, çorbadan sonra sıcak ordövr tabağı sunulmalıdır.

- Sunumu güzelleştirmek için büyük kaşıklar kullanabilirsiniz.

- Ordövr tabağına peynirli kabak rulo, bruschetta, acılı karides tempura, peynir ve somon rulo gibi farklı atıştırmalıklar ekleyebilirsiniz.

- Yemek sıralanışı; Soğuk ordövrler, çorbalar, sıcak ordövrler, balıklar, ana yemekler ve antreler şeklinde olmalıdır.





ORDÖVR TABAĞINDA NELER OLABİLİR?

Ordövr, yemeğin başında, esas yemekten ya da giriş yemeğinden önce sunulan soğuk ya da sıcak yiyeceklerin ve bu sunuşun yapıldığı bölümün adıdır. Aşçının düş gücüne bağlı olarak sonsuz çeşitlilik gösterebilirse de, klasik bir ordövr tabağında havyar, kabuklu deniz ürünleri, pâté, marinatlı ya da soslu sebzeler, küçük börek ve kanepeler bulunur. Ordövr yemek öncesinde olduğu gibi, içki ile de sunulabilir.



Ordövr sırasında sunulan yiyecekler ülkeden ülkeye kültürden kültüre farklılıklar gösterir. Yüzlerce çeşit farklı meze sunulabilir. Türkiye'nin pekçok noktasında ordövr tabağına "orduevi tabağı" da denir.

SICAK ORDÖVR TABAĞI:

Çeşitli patates kızartmaları

Patates köfteleri

Küçük et çeşitleri

Kroketler

Paneler

Çin böreği, sigara böreği gibi küçük börek çeşitleri

Sıcak kanepeler

Küçük tostlar

Sıcak sosis, salam, sucuk, tavuk ve et soteler

Volovanlar

Küçük kebaplar

Peynirli sufle

Ravioli ve lazanya

SOĞUK ORDÖVR TABAĞI:

Salatalar

Zeytinyağlılar

Karides çeşitleri

Soğuk kanepeler

Füme etler ve balıklar

Peynir çeşitleri

Midye çeşitleri

Pateler

Dolma çeşitleri

Taramalar

Havyar

Mezeler

Soğuk karides ve ıstakoz

Soğuk kokteyller



