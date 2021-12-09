MTV 2022 ZAM ORANI BELLİ OLDU! Motorlu Taşıtlar Vergisi 2022 zam oranı yüzde 25! - SON DAKİKA

MTV 2022 KAÇ TL? - Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği haber geldi. Yılbaşından itibaren geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerlenme oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yetkisini kullanarak yeniden değerleme oranında yüzde 11,2'lik indirime gitti. Bu gelişme sonrasında otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liraden 136,25 TL'ye, en yüksek MTV tutarı ise 50.107 TL'den 62.633 TL'ye yükselmiş oldu.







MTV 2022 YÜZDE 25

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için 2022'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlendi. 2022 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, MTV oranı 36,20'den yüzde 25'e indirilmesine karar verildi. İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi. Söz konusu kararda "2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçeci 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 25 olarak belirlenmiştir" denildi.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek olan kararın hükümlerinin ise Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği aktarıldı.