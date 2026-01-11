CANLI SKOR ANA SAYFA
Etiyopya takvimine göre bir yıl kaç ay sürer?

Etiyopya takvimine göre bir yıl kaç ay sürer?

Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında merak edilen sorulardan biri olan Etiyopya takvimi, dünyada kullanılan takvim sistemlerinden farklıdır. Peki, Etiyopya takvimine göre bir yıl kaç ay sürer?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 22:28
Etiyopya takvimine göre bir yıl kaç ay sürer?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. "Kim Milyoner Olmak İster" programında sorulan kültür ve genel bilgi soruları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor. Peki, Etiyopya takvimine göre bir yıl kaç ay sürer?

ETİYOPYA TAKVİMİNE GÖRE 1 YIL KAÇ AY SÜRER?

A: 1

B: 6

C: 12

D: 13

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ilginç sorulardan biri de Etiyopya takvimiyle ilgilidir. Pek çok kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Etiyopya takvimine göre bir yıl 13 ay sürmektedir. Bu takvim sisteminde 12 ay 30 gün çekerken, yılın son ayı yalnızca birkaç günden oluşur. Bu yönüyle Etiyopya, dünyada 13 aylı takvimi kullanan nadir ülkelerden biridir.

