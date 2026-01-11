Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. "Kim Milyoner Olmak İster" programında sorulan kültür ve genel bilgi soruları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmada toplam 13 soru yer alıyor. Peki, Etiyopya takvimine göre bir yıl kaç ay sürer?

ETİYOPYA TAKVİMİNE GÖRE 1 YIL KAÇ AY SÜRER?

A: 1

B: 6

C: 12

D: 13

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ilginç sorulardan biri de Etiyopya takvimiyle ilgilidir. Pek çok kişi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Etiyopya takvimine göre bir yıl 13 ay sürmektedir. Bu takvim sisteminde 12 ay 30 gün çekerken, yılın son ayı yalnızca birkaç günden oluşur. Bu yönüyle Etiyopya, dünyada 13 aylı takvimi kullanan nadir ülkelerden biridir.