Ziraat Türkiye Kupası
Üniversiteler tatil mi? 12 Ocak üniversiteler tatil edildi mi?

Üniversiteler tatil mi? 12 Ocak üniversiteler tatil edildi mi?

İstanbul’da etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve meteoroloji uzmanları günlerdir peş peşe uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıların ardından İstanbul Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Peki, 12 Ocak 2026 Pazartesi İstanbul’da üniversiteler tatil edildi mi?

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 22:23
Üniversiteler tatil mi? 12 Ocak üniversiteler tatil edildi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, 12 Ocak Pazartesi günü ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasının ardından gözler üniversiteler için alınacak kararlara çevrildi. "12 Ocak Pazartesi üniversiteler tatil mi?, İstanbul üniversitelerinde ders var mı?, Üniversiteler kar tatili oldu mu?" soruları öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi üniversiteler tatil mi?

İSTANBUL'DA 12 OCAK PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

12 Ocak 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelinde üniversiteleri kapsayan tek ve merkezi bir Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tatil kararı bulunmuyor. Üniversitelerde eğitime ara verilmesi yönündeki kararlar, her üniversitenin kendi senatosu veya rektörlüğü tarafından; bazı durumlarda ise valilik ve yerel otoritelerle koordinasyon içinde alınıyor.

Söz konusu tarihte bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğine dair açıklamalar yapılsa da, bu durum tüm üniversiteler için otomatik bir tatil anlamına gelmiyor. İstanbul'daki üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin durumu, üniversitelerin kendi resmi duyurularına göre netlik kazanacak. Öğrencilerin güncel ve doğru bilgi için üniversitelerinin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önem taşıyor.

