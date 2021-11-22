Haberler Haberler CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Döviz kurlarında son durum ne? | 22 Kasım 2021 güncel dolar ve euro kuru

CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Döviz kurlarında son durum ne? | 22 Kasım 2021 güncel dolar ve euro kuru

CANLI - 22 Kasım dolar ve euro kuru... Döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Özellikle yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar internette sıkça "Dolar kaç TL? Euro ne kadar?" gibi soruları aratıyor. Peki, 1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL? Döviz kuruyla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte CANLI ve güncel dolar/euro kuru

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 07:04 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 07:10
CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Döviz kurlarında son durum ne? | 22 Kasım 2021 güncel dolar ve euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

🔗CANLI - Güncel döviz kurları için tıklayın! (Dolar, euro ve sterlin kaç TL?)

👉İşte, 22 Kasım 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 11,1386
Satış: 11,2012

EURO KAÇ TL?

Alış: 12,5538
Satış: 12,6305

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 14,9767
Satış: 15,0517

📌NOT: Bilgiler 22 Kasım Pazartesi günü saat 07.05 itibarıyla alınmıştır.

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