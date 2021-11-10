KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurt ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? - KYK sonuç görüntüleme ekranı

2021-2022 eğitim yılı KYK yurt ve burs başvurularını yapan öğrenciler, sonuçlanacağı tarihi bekliyor. Geri ödemeli ve ödemesiz olarak verilen KYK kredisi için e-Devlet üzerinden başvurular alınıyor. İşte detaylar...

KYK BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvurusunun 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek, ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs ve kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.

Öğrenciler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Daha önce başvuruda bulunan ve başvurusunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek." ifadelerine yer verildi.

KYK KREDİSİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan faydalanabilir.