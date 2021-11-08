Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 8 Kasım Sayısal Loto sorgulama ekranı

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Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto kuralları nedir? Çılgın Sayısal Loto nedir? soruları merak ediliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? Çılgın Sayısal Loto kuralları nedir? Çılgın Sayısal Loto nedir? İşte detaylar...

8 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR:



Çekiliş henüz yapılmadı. Sayısal Loto 134 numaralı çekiliş 08.11 tarihinde saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

👉Sayısal Loto 8 Kasım Pazartesi çekiliş sonuçlarını öğrenmek için TIKLA

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR?

2020 yılında Milli Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesinden sonra adı Çılgın Sayısal Loto olmuştur. Önceden yalnızca çarşamba günleri çekilen Sayısal Loto, artık pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilmektedir.

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Haftada 3 gün kazanma şansı bulunuyor. Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynanılan her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanılır. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.