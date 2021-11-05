Haberler Haberler MasterChef eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef'te hangi takım kazandı? İşte yanıtı | 4 Kasım Perşembe

MasterChef eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef'te hangi takım kazandı? İşte yanıtı | 4 Kasım Perşembe

Sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümü, tarihiyle meşhur Batman Hasankeyf'te çekildi. Takımlar haftayı galip kapatabilmek için kıyasıya yarıştı ancak kazanan ekip maviler oldu. Kırmızı takım bir kez daha dokunulmazlık oyunu oynadı ve potaya giden son iki ismi belirledi. Peki, MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? Kimi potaya gönderdi? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 07:39 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 09:23
MasterChef eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef'te hangi takım kazandı? İşte yanıtı | 4 Kasım Perşembe

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümü, haftanın dış çekim etabıydı. Batman Hasankeyf'te gerçekleştirilen çekimlerde hem kırmızı hem de mavi takım haftayı galip kapatabilmek için kıyasıya mücadele etti. Misafir jürilerin oylarıyla kazanan takım belirlenirken tüm yemekleri 4-3 galip bitiren maviler haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı takım ikinci oyunda olduğu gibi yine bir dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Haftanın son takım oyununu kaybeden kırmızılarda, dokunulmazlığı alan isim Azize olurken potaya gönderdiği yarışmacı ise Mert oldu. Kırmızılar daha sonra takım oylamasına geçti.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Takım oyunlarında 2-1 mağlup olan kırmızılarda bir önceki oyun sonrası potaya giden isimler Dilara ile kaptan Burcu olmuştu. Son oyundan sonra yapılan takım oylamasında ise Mert ile Hasan potaya giden diğer isimler oldu. Haftanın ilk takım oyununu kaybeden mavilerde ise Pelin ve Emre eleme potasının ilk adayları olmuşlardı. Dolayısıyla MasterChef'te pazar günü yapılacak eleme gecesinde yarışacak isimler Pelin, Emre, Hasan, Dilara, Burcu ve Mert oldu.

👉MasterChef Pelin kimdir?

👉MasterChef Emre kimdir?

👉MasterChef Hasan kimdir?

👉MasterChef Dilara kimdir?

👉MasterChef Burcu kimdir?

👉MasterChef Mert kimdir?


MASTERCHEF'TE BU HAFTA KIRMIZI TAKIM

-Burcu (K)
-Sergen
-Hasan
-Dilara
-Azize
-Mert

MASTERCHEF'TE BU HAFTA MAVİ TAKIM

-Eren (K)
-Safanur
-Tahsin
-Araz
-Pelin
-Emre

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