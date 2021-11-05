MasterChef eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef'te hangi takım kazandı? İşte yanıtı | 4 Kasım Perşembe

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümü, haftanın dış çekim etabıydı. Batman Hasankeyf'te gerçekleştirilen çekimlerde hem kırmızı hem de mavi takım haftayı galip kapatabilmek için kıyasıya mücadele etti. Misafir jürilerin oylarıyla kazanan takım belirlenirken tüm yemekleri 4-3 galip bitiren maviler haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı takım ikinci oyunda olduğu gibi yine bir dokunulmazlık oyunu oynadı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Haftanın son takım oyununu kaybeden kırmızılarda, dokunulmazlığı alan isim Azize olurken potaya gönderdiği yarışmacı ise Mert oldu. Kırmızılar daha sonra takım oylamasına geçti.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Takım oyunlarında 2-1 mağlup olan kırmızılarda bir önceki oyun sonrası potaya giden isimler Dilara ile kaptan Burcu olmuştu. Son oyundan sonra yapılan takım oylamasında ise Mert ile Hasan potaya giden diğer isimler oldu. Haftanın ilk takım oyununu kaybeden mavilerde ise Pelin ve Emre eleme potasının ilk adayları olmuşlardı. Dolayısıyla MasterChef'te pazar günü yapılacak eleme gecesinde yarışacak isimler Pelin, Emre, Hasan, Dilara, Burcu ve Mert oldu.



👉MasterChef Pelin kimdir?



👉MasterChef Emre kimdir?



👉MasterChef Hasan kimdir?



👉MasterChef Dilara kimdir?



👉MasterChef Burcu kimdir?

👉MasterChef Mert kimdir?





MASTERCHEF'TE BU HAFTA KIRMIZI TAKIM

-Burcu (K)

-Sergen

-Hasan

-Dilara

-Azize

-Mert

MASTERCHEF'TE BU HAFTA MAVİ TAKIM

-Eren (K)

-Safanur

-Tahsin

-Araz

-Pelin

-Emre