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Masterchef Hasan Biltekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MasterChef yarışmasının en çok merak edilen isimlerinden biri de kuşkusuz Hasan Biltekin... Farklı tarzıyla dikkat çeken yarışmacı izleyenler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında, "Hasan Biltekin kimdir, kaç yaşında, MasterChef'te elendi mi? soruları sorulmaya başlandı. Peki, Masterchef Hasan Biltekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 15:34
Masterchef Hasan Biltekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç?

MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından olan Hasan Biltekin'in hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Hasan Biltekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

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