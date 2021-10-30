Haberler Haberler CANLI - Euro kaç tl? Altın fiyatları 30 Ekim 2021 Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını kaç para?

CANLI - Euro kaç tl? Altın fiyatları 30 Ekim 2021 Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını kaç para?

SON DAKİKA: Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak, dolar kaç TL, euro kaç TL öğrenmek için doğru yerdesiniz. Piyasadan en güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın ve 22 ayar altın fiyatları ile ilgili son durumu canlı takip etmek için sayfamızı ziyaret edin.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 07:24
CANLI - Euro kaç tl? Altın fiyatları 30 Ekim 2021 Çeyrek altın, gram altın, ata altın kaç TL? Cumhuriyet altını kaç para?
SON DAKİKA: Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak, dolar kaç TL, euro kaç TL öğrenmek için doğru yerdesiniz. Piyasadan en güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ata altın ve 22 ayar altın fiyatları ile ilgili son durumu canlı takip etmek için sayfamızı ziyaret edin.

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Son dakika: Altının gram fiyatı 550 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 904 lira, Cumhuriyet altını 3.704 liradan satılıyor.

İşte, 30 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 549,65

Gram altın satış: 550,02

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 871,00

Çeyrek altın satış: 904,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.741,00

Yarım altın satış: 1.818,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.510,53

Tam altın satış: 3.579,47

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.649,00

Cumhuriyet altını satış: 3.704,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.581,00

Ata altın satış: 3.675,00

NOT: Bilgiler 30 Ekim Cumartesi saat 07.20 itibarıyla alınmıştır.

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