Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün mu?

İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Bayramın bu yıl hafta içi günlerine denk gelmesi ise vatandaşların heyecanına heyecan kattı. Vatandaşlar 'Bayram tatili kaç gün?' şeklinde aramalara başladı. Başkan Erdoğan ise merakları gidererek tatil süresini duyurdu. Peki resmi açıklama geldi mi? Bayram tatili ne zaman başlıyor, bayram tatili ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı günü başlıyor, 23 Temmuz Cuma günü sona eriyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü perşembeye rastladığı için 16 Temmuz Cuma gününün de idari izinli sayılarak tatilin 11 güne çıkartılıp çıkartılmayacağı beklentisi vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bayram tatilinin 16 Temmuz Cuma akşamı başlayıp 26 Temmuz Pazartesi sabahı sona ereceğini açıkladı. Böylece 9 günlük bayram tatili kararı alındı.