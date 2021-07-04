Son dakika haberi: Corona virüsü geçirenler 2. doz aşı olamayacak mı? 2. doz aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı...

Ülkemizde corona virüsü ile savaşmak için aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Birçok vatandaş çift doz aşısını tamamlayıp hatırlatma dozu için beklemeye koyuldu. İlk doz aşı olan milyonlarca vatandaş ise ikinci doz aşısını olmak üzere sıraya girdi.
2. DOZ İÇİN MHRS RANDEVULARI ALINDI!
İlk dozu olan vatandaşlar, MHRS randevu sistemi üzerinden 2. doz için randevu alarak sıralarının gelmesini bekledi. 6-8 hafta olan aralık 4 haftaya düşürüldü.
HASTALIĞI GEÇİRENLER 2. DOZ AŞI OLMAYACAK MI?
Hastalığı atlatan ve ikinci doz için randevu alan vatandaşlar, e-Nabız sistemindeki aşı sayfasında ikinci doz aşısının hemen yanında "geçirilmiş Covid" yazısıyla karşılaştı. Bakanlığın aldığı karara göre hastalığı geçirenler bir doz aşı olmuş sayılacak, dolayısıyla ikinci doz aşıları yapılmayacak. Koronavirüs geçiren vatandaşlar bir doz aşı olacak ve hastalık ikinci doz aşının yerine geçecek.