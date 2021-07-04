Haberler Haberler Son dakika haberi: Corona virüsü geçirenler 2. doz aşı olamayacak mı? 2. doz aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı...

Son dakika haberi: Corona virüsü geçirenler 2. doz aşı olamayacak mı? 2. doz aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ile mücadelede aşılama büyük bir önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni alınan 2. doz aşı kararı merak konusu oldu. Birçok vatandaş arama motorlarında, "Aşı randevuları iptal mi edildi?, Geçirilmiş Covid 2 doz ne demek? BioNTech 2. doz aşı randevusu iptal mi?" gibi sorgular yaptı. Peki, corona virüsü geçirenler 2. doz aşı olamayacak mı? 2. doz aşı randevuları iptal mi edildi?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 10:17
Son dakika haberi: Corona virüsü geçirenler 2. doz aşı olamayacak mı? 2. doz aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı...

Ülkemizde corona virüsü ile savaşmak için aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Birçok vatandaş çift doz aşısını tamamlayıp hatırlatma dozu için beklemeye koyuldu. İlk doz aşı olan milyonlarca vatandaş ise ikinci doz aşısını olmak üzere sıraya girdi.

Son dakika haberi: Corona virüsü geçirenler 2. doz aşı olamayacak mı? 2. doz aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı...

2. DOZ İÇİN MHRS RANDEVULARI ALINDI!

İlk dozu olan vatandaşlar, MHRS randevu sistemi üzerinden 2. doz için randevu alarak sıralarının gelmesini bekledi. 6-8 hafta olan aralık 4 haftaya düşürüldü.

Son dakika haberi: Corona virüsü geçirenler 2. doz aşı olamayacak mı? 2. doz aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı...

HASTALIĞI GEÇİRENLER 2. DOZ AŞI OLMAYACAK MI?

Hastalığı atlatan ve ikinci doz için randevu alan vatandaşlar, e-Nabız sistemindeki aşı sayfasında ikinci doz aşısının hemen yanında "geçirilmiş Covid" yazısıyla karşılaştı. Bakanlığın aldığı karara göre hastalığı geçirenler bir doz aşı olmuş sayılacak, dolayısıyla ikinci doz aşıları yapılmayacak. Koronavirüs geçiren vatandaşlar bir doz aşı olacak ve hastalık ikinci doz aşının yerine geçecek.

Son dakika haberi: Corona virüsü geçirenler 2. doz aşı olamayacak mı? 2. doz aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı...

BIONTECH AŞI RANDEVUSU İPTAL Mİ EDİLDİ?

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar kapsamında mevcut randevular iptal edilirken hastalığı geçiren vatandaşlar için ikinci doz randevu ekranı da kapalı olacak. Hastalık nedeniyle antikoru bulunan bu vatandaşlara ikinci doz Biontech yapılmayacak.

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