Son dakika haberi: Corona virüsü geçirenler 2. doz aşı olamayacak mı? 2. doz aşı randevuları iptal mi edildi? BioNTech aşısı...

Ülkemizde corona virüsü ile savaşmak için aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Birçok vatandaş çift doz aşısını tamamlayıp hatırlatma dozu için beklemeye koyuldu. İlk doz aşı olan milyonlarca vatandaş ise ikinci doz aşısını olmak üzere sıraya girdi.

2. DOZ İÇİN MHRS RANDEVULARI ALINDI! İlk dozu olan vatandaşlar, MHRS randevu sistemi üzerinden 2. doz için randevu alarak sıralarının gelmesini bekledi. 6-8 hafta olan aralık 4 haftaya düşürüldü.