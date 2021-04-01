Haberler Haberler 1 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

1 Nisan güncel döviz fiyatları! , euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 1 Nisan döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 1 Nisan dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:55
1 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 1 Nisan 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,2506

Dolar satış: 8,2521

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,7076

Euro Satış: 9,7430

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,3914

Pound satış: 11,4639

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