Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkacak mı? Kafeler açılacak mı? İşte yeni kararların açıklanacağı saat

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (koronavirüs) sonrası, dünyadaki tüm devletler yayılma riskine karşı önlem almıştı. Ülkemizde de bu doğrultuda uygulanan yasaklar mevcut. Ülkemizde hafta sonları tamamen ve hafta içi ise saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Bunun yanı sıra kafeler ve restoranlar da kapalı durumda. Ayrıca maske takma zorunluluğu da önlemler kapsamında bulunuyor. Peki bu yasaklar daha ne kadar süre devam edecek. Gözler, yeni kararların alınacağı kabine toplantısına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından yeni kararlara ilişkin açıklamalarda bulunacak. Peki sokağa çıkma yasakları kalkacak mı? Kafeler açılacak mı? İşte 1 Mart 2021 tarihinde beklenen yeni kararlar ve toplantı zamanı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda çok önemli açıklamalar yaptı. Koca, Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını da açıkladı.

"Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilimizde yüz yüze eğitim ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir." dedi.

KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.

Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.

İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Salgın tedbirlerinden etkilenen, sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin olduğunu biliyoruz. Teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletiyoruz. Salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Şubat 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu ve Kabine Toplantısı tarihini açıkladı. Buna göre; Kabine Toplantısı 1 Mart 2021 Pazartesi günü yapılacak.