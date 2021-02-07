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Aktüel haberler (06.02.2021)

20. haftasında Gaziantep Basketbol, Galatasaray'ı 68-61 mağlup etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Aktüel haberler (06.02.2021)
20. haftasında Gaziantep Basketbol, Galatasaray'ı 68-61 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta da 'yi deviren kırmızı- siyahlılar, üst üste 3. toplamda ise 10. galibiyetini aldı. Gaziantep'in en skorer isimleri 16 sayıyla ve 15 sayıyla Kenny Hayes oldu. Galatasaray'da ise Alex Hamilton'un 17 sayısı yeterli olmadı. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Türk Telekom-Afyon Belediye: 89-86, Darüşşafaka-Karşıyaka: 86-77.

Efeler Ligi'nde F.Bahçe, Afyon'u 3-0 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Arhavi- Solhan: 0-3, İBB-Haliliye: 2-3, Spor Toto-Arkas: 1-3, Plevne-Galatsaray: 1-3, İnegöl-Halkbank: 1-3.


Sultanlar Ligi'nde Aydın, Çan'ı 3-1 yendi. Bugün: 13.00: G.Saray- Nilüfer, İlbank-F.Bahçe, 14.00: Kuzeyboru- Beşiktaş, K.Yolları-Sarıyer, THY-PTT, 18.00: B.Düzü-Yeşilyurt.


ING Basketbol Süper Ligi 4 maçla sürüyor. Günün programı şöyle: 13.00: Petkim-F.Bahçe, 15.15: Fethiye- Ormanspor, 17.30: And. Efes- Beşiktaş, 20.00: Tofaş-Bursa


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