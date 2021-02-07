Aktüel haberler (06.02.2021)

Efeler Ligi'nde F.Bahçe, Afyon'u 3-0 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Arhavi- Solhan: 0-3, İBB-Haliliye: 2-3, Spor Toto-Arkas: 1-3, Plevne-Galatsaray: 1-3, İnegöl-Halkbank: 1-3.
Sultanlar Ligi'nde Aydın, Çan'ı 3-1 yendi. Bugün: 13.00: G.Saray- Nilüfer, İlbank-F.Bahçe, 14.00: Kuzeyboru- Beşiktaş, K.Yolları-Sarıyer, THY-PTT, 18.00: B.Düzü-Yeşilyurt.
ING Basketbol Süper Ligi 4 maçla sürüyor. Günün programı şöyle: 13.00: Petkim-F.Bahçe, 15.15: Fethiye- Ormanspor, 17.30: And. Efes- Beşiktaş, 20.00: Tofaş-Bursa
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, Sao Paulo'dan Brenner'i transfer etti. 21 yaşındaki forvet için ödenen 15 milyon dolar, MLS'nin bonservisi rekoru oldu.