Haberler Haberler MEB duyurdu! LGS ve YKS müfredatı açıklandı! Sınavlarda tüm dönemden mi sorumlu olunacak?

duyurdu! ve müfredatı açıklandı! Sınavlarda tüm dönemden mi sorumlu olunacak?

Corona virüsü salgını dünyada ve ülkemizde de etkisini sürdürürken, , gibi milyonlarca adayın katılacağı ve akıbeti merak edilen sınavlar hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Sınav müfredatı öğrenciler tarafından merak ediliyordu. yaptığı açıklama ile soru işaretlerini giderdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:07
MEB duyurdu! LGS ve YKS müfredatı açıklandı! Sınavlarda tüm dönemden mi sorumlu olunacak?

yaptığı son dakika açıklaması ile sınav müfredatı hakkında bilgilendirmede bulundu.

MEB duyurdu! LGS ve YKS müfredatı açıklandı! Sınavlarda tüm dönemden mi sorumlu olunacak?

YKS VE LGS MÜFREDATI NE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını bildirdi.

MEB duyurdu! LGS ve YKS müfredatı açıklandı! Sınavlarda tüm dönemden mi sorumlu olunacak?

İŞTE O AÇIKLAMA

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

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