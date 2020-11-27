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2077 ne zaman çıkıyor? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan 2077 için geri sayım sürüyor. Oyunseverler Cyberpunk 2077 oyununu heyecanla beklerken, Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte heyecanla beklenen oyuna dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 00:54 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 00:58
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Daha önce çıkması beklenen; ancak sürpriz bir kararla ertelenen 2077 için oyunun geliştiricisi bu kez kesin konuşuyor. Oyunun artık ertelenmeyeceğinin altını çizen yapımcılar, tarihinde oyunun vitrinlerdeki yerini alacağına dikkat çekiyor.

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi konusunda akıllardaki soruları ortadan kaldıran CD Projekt Red, şirkete dair bazi finansal verileri de kamuoyuyla paylaştı. 2020 yılının üçüncü mali çeyreğinde yaklaşık 28 milyon dolar gelir elde eden şirket, gelirini %13, kârını ise %57 oranında artırmayı başarmış durumda.

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Bu gelirin büyük kısmı ise şirketin yüzünü güldüren ve dünya genelinde çok satan The Witcher 3 Wild Hunt'tan geliyor. Gwent: The Witcher Card Game satışları da beklentilerin üzerinde seyrederken, Cyberpunk 2077 ile şirketin gelirlerini daha da artırması sürpriz olmayacak.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, , PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Oyun, yeni nesil konsollara da gelecek yıl gelecek.

175 SAATTE BİTMEYEN OYUN

Oyunların genel olarak oynanış süresi değişmekle birlikte 25-30 saat 'ideal' olarak kabul ediliyor. Ancak bazı oyunlar var ki bu sürenin çok üstüne çıkabiliyor. Gelecek ay satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077 de 'süre' konusunda oyunculara cömert davranacak bir yapım olacağa benziyor.

CYBERPUNK 2077 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM (1080P, DÜŞÜK AYARLAR)

OS: Windows 7 64-bit
: i5-3570K veya AMD FX-8310
: 8GB
GPU: Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon RX 470
VRAM: 3GB
Depolama: 70GB HDD

ÖNERİLEN (1080P, AYARLAR)

OS: 64-bit
CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
RAM: 12GB
GPU: Nvidia GTX 1060 6GB/GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 470
VRAM: 6GB
Depolama: 70GB SSD

YÜKSEK (1440P, ULTRA AYARLAR)

OS: Windows 10 64-bit
CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
RAM: 12GB
GPU: Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700XT
VRAM: 6GB
Depolama: 70GB SSD

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