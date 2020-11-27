Cyberpunk 2077 ne zaman çıkıyor? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri

Daha önce çıkması beklenen; ancak çıkış tarihi sürpriz bir kararla ertelenen Cyberpunk 2077 için oyunun geliştiricisi bu kez kesin konuşuyor. Oyunun artık ertelenmeyeceğinin altını çizen yapımcılar, 10 Aralık tarihinde oyunun vitrinlerdeki yerini alacağına dikkat çekiyor.

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi konusunda akıllardaki soruları ortadan kaldıran CD Projekt Red, şirkete dair bazi finansal verileri de kamuoyuyla paylaştı. 2020 yılının üçüncü mali çeyreğinde yaklaşık 28 milyon dolar gelir elde eden şirket, gelirini %13, kârını ise %57 oranında artırmayı başarmış durumda.

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Bu gelirin büyük kısmı ise şirketin yüzünü güldüren ve dünya genelinde çok satan The Witcher 3 Wild Hunt'tan geliyor. Gwent: The Witcher Card Game satışları da beklentilerin üzerinde seyrederken, Cyberpunk 2077 ile şirketin gelirlerini daha da artırması sürpriz olmayacak.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Oyun, yeni nesil konsollara da gelecek yıl gelecek.

175 SAATTE BİTMEYEN OYUN

Oyunların genel olarak oynanış süresi değişmekle birlikte 25-30 saat 'ideal' olarak kabul ediliyor. Ancak bazı oyunlar var ki bu sürenin çok üstüne çıkabiliyor. Gelecek ay satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077 de 'süre' konusunda oyunculara cömert davranacak bir yapım olacağa benziyor.

CYBERPUNK 2077 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM (1080P, DÜŞÜK AYARLAR)

OS: Windows 7 64-bit

CPU: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3GB

Depolama: 70GB HDD

ÖNERİLEN (1080P, YÜKSEK AYARLAR)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12GB

GPU: Nvidia GTX 1060 6GB/GTX 1660 Super veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 6GB

Depolama: 70GB SSD

YÜKSEK (1440P, ULTRA AYARLAR)

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

RAM: 12GB

GPU: Nvidia RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700XT

VRAM: 6GB

Depolama: 70GB SSD