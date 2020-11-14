İşte Xioami'nin 6000 mAh bataryalı yeni modeli! Xioami Redmi modeli

Xiaomi'nin M2010J19SI isimlendirmesi ile TENAA'da listelenen modelinin, Redmi Note 10 4G olduğu düşünülüyor. İşte detaylar;

6.000 mAh bataryalı yeni Redmi akıllı telefon TENAA'da ortaya çıktı!

Orataya çıkan sızıntılara göre Redmi Note 10 4G'nin Snapdragon 662 işlemciye sahip olması ve 6 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Tabiki bu iddiaların herhangi bir dayanağı bulunmuyor. Model TENAA'da Xiaomi M2010J19SI adı ile Çin'deki versiyonu ile ortaya çıktı.

Redmi Note 10 4G modelinin daha önce sızdırılan özelliklerinden bahsedecek olursak; öncelikle 162.29 x 24.9 x 9.6mm boyutlarında olduğunu, 5,900 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak olduğunu ve 6.53 inçlik bir ekranı bulunduğunu söyleyebiliriz.

Bir başka sızıntıya göre ise cihaz 2.0GHz 8 çekirdekli işlemci ve 22.5 W hızlı şarjlı 6.000 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca 8 Megapiksel ön kameraya ve 48 Megapiksel ana kamera ile birlikte toplamda üçlü arka kameraya sahip olacak.

Yakın zaman önce Çin'den gelen sızıntılar, Redmi Note 10 serisine ait iki modeli ve temel özelliklerini ortaya koymuştu. Her iki modelde de delikli ekran tasarımı kullanıldığı ve ekran tarafında LCD panel tercih edilmiş olduğu görülmüştü. Xiaomi, Mediatek Dimensity 720 işlemcisi ile birlikte gelecek modelin yedi farklı renkte gelecek olduğunu onayladı. Bu renkler ise; siyah, mavi, beyaz, yeşil, Mor, kırmızı, turuncu. Cihazın ağırlığı ise sadece 198 gram.

Çin merkezli Xaomi, bilindiği üzere düşük ve orta segment telefonlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca amiral gemisi tarafında da hatırı sayılır bir kitleye hitap eden Xiaomi dikkat çeken Note serisine yeni bir model eklemek için kolları sıvıyor. Bilindiği üzere yakın zaman önce de Redmi Note 10 serisinin hem 5G hem de 4G varyantlarında piyasaya sürülebileceği ortaya çıkmıştı.