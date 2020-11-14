Bilal Sonses kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte şarkıları ve bilinmeyenleri

Bilal Sonses kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi singlelar Bilal Sonses'e ait? Bilal Sonses'in müzik piyasasına girdiği ilk şarkı hangisi? İşte Bilal Sonses'e dair bilmeniz gerekenler ve hayatına, müzik kariyerine dair önemli notlar...



BİLAL SONSES'İN HAYATI

1989 yılında dünyaya gelen Bilal Sonses, İstanbul Fatih doğumludur. 31 yaşında olan genç sanatçı, doğma ve büyüme İstanbulludur. Lise öğretimini Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesinde tamamlamıştır. Üniversite eğitiminin ilk iki yılını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin iki yıllık ön lisans programı ile tamamladıktan sonra Düzce Üniversitesi'ne kayıt olmuş ve eğitim hayatına burada devam etmiştir.

AYLA ÇELİK'İN BAĞDAT ŞARKISINI COVER'LAYARAK TANINDI

Son zamanlarda oldukça popüler şarkıları yorumlaması ile adından sıkça söz ettirdi ve birçok insanın beğenisini kazandı. 2015 Yılında Youtube'da açtığı Bilal Sonses kanalında Ayla Çelik'in Bağdat şarkısı ve Kendi yazdığı şarkıları olan İki Kelime, Elin Olamam, Sol Yanım ve Sana Birşey Olmasın gibi şarkılarla tanındı.

Sosyal medyanın gücünü en iyi şekilde kullanan Bilal Sonses, aynı zamanda yaklaşık 600 milyon izlenmeli 1,5 milyon aboneli bir kanalın da sahibidir. İlk yayınlanan albümü olan ''Yak'' ve sonrasındaki ''Öpesim var'' albümleri milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir. Son olarak da ''İki Kelime'' adlı çalışma ile adından söz ettirmiştir. Kendi çaldığı gitarı ile çektiği amatör videolar sonrasında profesyonel çalışmaları bu şekilde devam ettirmektedir.

ŞARKILARI TIKLANMA REKORLARI KIRIYOR

NetD müzik ile anlaşma yaparak 'Son Olarak İki Kelime' isimli şarkısını bu kanal üzerinde yayınlayıp ilk haftasında yaklaşık 1 milyondan fazla dinlenme sayısı elde etmiştir. Elin Olamam, Sana Bir Şey Olmasın, Sol Yanım şarkıları ile diğer birçok şarkısında olduğu gibi tıklanma rekoru kırmıştır. "Görmedim Sen Gibi" şarkısı ile büyük yankı uyandıran genç yarışmacı sosyal medyada da kendinden sıkça söz ettiriyor.

Bilal Sonses, son zamanların sevilen isimlerinden olan Reynmen ile yapmış olduğu Sen Aldırma isimli şarkı yorumu ve seslendirmiş olduğu diğer İbrahim Erkal şarkıları ile beğenilerine beğeni katmaya devam edip, gündemdeki yerini uzunca bir süre daha koruyacağa benziyor.

Single'ları

"İnat Keçi" (2019)

"İçimden Gelmiyor" (ft. Bengü) (2019)

"Sevme" (2019)

"Sen Aldırma" (ft. Reynmen) (2019)

"Neyim Olacaktın?" (2019)

"Cennetten Çiçek" (2019)

''Son olarak İki Kelime'' (2019)

"Sende Kaldı Yüreğim" (ft. Derya Bedavacı) (2020)

"Sonu Gelmez" (ft. Seda Tripkolic) (2020)

"Yara" (ft. Ziynet Sali) (2020)

"Görmedim Sen Gibi" (2020)

"Nefret" (2020)

"Geç Değil" (ft. Rozz Kalliope) (2020)