Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman? Saat kaçta?

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan ( Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi usta isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında birçok sorgu yapılıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO ne zaman? Saat kaçta?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını ATV internet sitesi ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü 13 Ekim Salı günü saat 20:00'da ATV'de yayınlanacak.