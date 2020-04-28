Bankalar kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti ve diğer banka çalışma saatleri...
Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü salgını ülkemizde ve tüm dünyada etkisini sürdürürken, önlemler her geçen gün arttırılıyor. Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bankalar çalışma saatleri üzerinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Bankalar kaçta açılıyor? sorusu ise vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların çalışma saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde bankaların çalışma saatleri üzerinde değişiklikler yapılırken öte yandan da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularını aratmaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de insanlarla yakın temasın önüne geçilmiş oldu. Halkbank, Ziraat, Türkiye İş Bankası, Garanti, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi gibi birçok banka mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, bugün bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte bankaların çalışma saatleri…
TBB'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.
Bankalar Birliği'nin açıklaması şöyle:
Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.
Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.
İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.
İŞTE BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
İŞ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
12.00-17.00
VAKIFBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
12.00-17.00
GARANTİ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
12.00-17.00
TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
12.00-17.00
- 28.04.2020
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