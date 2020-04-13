Maske dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Maske dağıtım - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
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Maske dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Maske dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Maske dağıtım

Corona virüsü salgını nedeniyle vatandaşların maskesiz dışarı çıkmaması yönünde uyarılar devam ediyor. Toplu taşıma, market ve pazar yerlerine maske takma zorunluluğunun gelmesinin ardından maske igtiyacı ortaya çıktı. Başkan maske satışının yasaklandığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar e devlet üzerinden maske başvurusu yapmaya başladı. Daha sonra maskelerin eczaneler tarafından dağıtılacağı kararlaştırıldı. Peki eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Evde maske nasıl yapılır? İşte tüm soruların yanıtları...

Ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlar, ve ePTTAVM'nin online sayfasındaki form aracılığıyla ücretsiz maske başvurularını yapabiliyorlar. Kişi, hem kendisi hem de aile üyelerinin bilgilerini doldurarak ücretsiz maske temin edebiliyor. Peki ücretsiz maske dağıtımı ne zaman yapılacak? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte yanıtı...

ÜCRETSİZ MASKE ECZANEDEN NASIL ALINACAK?

Maskelerin eczanelerden ücretsiz dağıtımına ilişkin , bilgilendirme videosu hazırladı. Vatandaşlardan, cep telefonlarına mesaj gelmedikçe eczanelere yönelmemeleri istendi.

Ücretsiz maske dağıtımı geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Türk Eczacıları Birliği, haftalık kişi başına 5 adet maske temini uygulamasına ilişkin bilgilendirici bir video yayınladı. Videoda eczanelerde maske temini sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi.

Ayrıca vatandaşlardan tarafından cep telefonuna gönderilecek SMS kodunu beklemeleri istendi.

Kod ulaşmamış kişilerin maske temini için evlerinden çıkmamaları gerektiği vurgulandı.


ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı.

Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşlar, e-devlet üzerinden talepte bulunup Sağlık Bakanlığı tarafınca cep telefonlarına yönlendirilecek SMS kodu ile eczanelere gidip maskelerini alabilecekler.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e Devlet ve e PTTAVM online ücretsiz maske başvuru sayfasında vatandaşları "" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske talebinin sorunsuz olarak alınması için formun eksiksiz doldurulması gerekiyor Kişisel TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazmanız gerekiyor.

MASKE BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN GELİR?

E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL ECZACI ODASI BİLDİRMİŞTİ

Corona virüsü vakalarının en fazla görüldüğü şehir olan 'da ücretsiz maske dağıtımı için yeni bir formül bulundu. İstanbul Eczacı Odası, alınan yeni karar gereğince ücretsiz maske dağıtımının eczaneler tarafından yapılacağını açıkladı ve maske dağıtımının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verildi.

Süreç şu şekilde işleyecektir:

Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecektir.

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir.

. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.

EVDE MASKE NASIL YAPILIR?

Şalınızı önce ikiye, ardından da dörde yatay şekilde katlayın. Daha sonra yatay şekilde şalın iki ucuna birer lastik geçirin. Şalların uçlarını içeriye doğru katlayarak iç içe sokun. Son olarak lastiklerden tutarak maskeyi kulaklarına takabilirsiniz. Dışarıdan geldiğinizde ev yapımı maskenizi çıkararak 60 derece sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. Yıkadıktan sonra yine aynı şekilde yaparak kullanabilirsiniz.

  1. 13.04.2020
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