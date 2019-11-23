FETÖ firarisi Arif Erdem'in nerede olduğunu Hakan Şükür itiraf etti!
FETÖ firarilerinden Hakan Şükür Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir başka FETÖ firarisi olan Arif Erdem'in Amerika'da bulunduğunu itiraf etti. Şükür, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." mesajını paylaştı.
FETÖ firarilerinden Hakan Şükür, bir başka firari Arif Erdem'le birlikte Galatasaray-Başakşehir maçını izlediklerini itiraf etti.
Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." ifadelerini kullandı.
Böylece nerede olduğu merak edilen FETÖ firarisi Arif Erdem'in de ABD'de olduğu anlaşıldı.
Şükür paylaşımında, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var" ifadelerine yer verdi.
FETÖ firarileri arasında bulunan Arif Erdem, eski milli futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile birlikte "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor. Erdem, son olarak, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları ve Gülen'in artık suyunu içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.
- 23.11.2019
- Luiz Gustavo'dan 'Müslüm Gürses' benzetmesine yanıt!
- Bu transfer olay olur! Sergen Yalçın ve Arsenal...
- Sürpriz golcüyü böyle duyurdular: Galatasaray'a sempatisi olduğu biliniyor!
- Maç öncesi ve esnasında Galatasaraylıları çıldırtan hareket! Mert Günok...
- Fenerbahçe'den iki imza birden! İşte sözleşme detayları
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
FETÖ firarisi Arif Erdem'in nerede olduğunu Hakan Şükür itiraf etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.