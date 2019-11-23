FETÖ firarisi Arif Erdem'in nerede olduğunu Hakan Şükür itiraf etti! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Haberleri FETÖ firarisi Arif Erdem'in nerede olduğunu Hakan Şükür itiraf etti!

firarisi 'in nerede olduğunu itiraf etti!

FETÖ firarisi Arif Erdem'in nerede olduğunu Hakan Şükür itiraf etti!

firarilerinden Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir başka FETÖ firarisi olan 'in Amerika'da bulunduğunu itiraf etti. Şükür, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." mesajını paylaştı.

firarilerinden , bir başka firari 'le birlikte Galatasaray-Başakşehir maçını izlediklerini itiraf etti.

Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." ifadelerini kullandı.

Böylece nerede olduğu merak edilen FETÖ firarisi Arif Erdem'in de ABD'de olduğu anlaşıldı.

Şükür paylaşımında, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var" ifadelerine yer verdi.

FETÖ firarileri arasında bulunan Arif Erdem, eski milli futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile birlikte "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor. Erdem, son olarak, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları ve Gülen'in artık suyunu içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

  1. 23.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ firarisi Arif Erdem'in nerede olduğunu Hakan Şükür itiraf etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN