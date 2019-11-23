FETÖ firarisi Arif Erdem'in nerede olduğunu Hakan Şükür itiraf etti!

FETÖ firarilerinden Hakan Şükür, bir başka firari Arif Erdem'le birlikte Galatasaray-Başakşehir maçını izlediklerini itiraf etti.

Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik." ifadelerini kullandı.

Böylece nerede olduğu merak edilen FETÖ firarisi Arif Erdem'in de ABD'de olduğu anlaşıldı.

Şükür paylaşımında, "Galatasaray-Başakşehir maçını daha önce Başakşehir'i çalıştırmış Arif Erdem ile seyrettik. Hem onun söyledikleri ve benim söyleyeceklerim, hem de bu maçın yorumları ile 22.30 da beraber olalım. Gidişat golsüz ama anlatacak çok şey var" ifadelerine yer verdi.

FETÖ firarileri arasında bulunan Arif Erdem, eski milli futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile birlikte "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanıyor. Erdem, son olarak, FETÖ elebaşıyla fotoğrafları ve Gülen'in artık suyunu içtiği iddiasıyla gündeme gelmişti.