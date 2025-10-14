CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye Güreş Federasyonu ilk kez grappling ve amatör MMA branşlarında şampiyonalarda!

Türkiye Güreş Federasyonu ilk kez grappling ve amatör MMA branşlarında şampiyonalarda!

Türkiye Güreş Federasyonu ilk kez grappling ve amatör MMA branşlarında uluslararası arenada mücadele edecek. Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Grappling ve Amatör MMA Şampiyonaları’nda toplam yedi Türk sporcu Türkiye'yi temsil edecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 15:29
Türkiye Güreş Federasyonu ilk kez grappling ve amatör MMA branşlarında şampiyonalarda!

Türkiye Güreş Federasyonu, ilk kez grappling ve amatör MMA branşlarında uluslararası organizasyonlara katılım sağlayacak.

Federasyonun açıklamasına göre Sırbistan'ın Novi Sad kenti, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından grappling ve amatör MMA branşlarında düzenlenecek dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak.

Bugün başlayacak Dünya Grappling Şampiyonası'nda Eda Aydemir (58 kilo), Ahmet Talha Başaran (71 kilo) ve Talha Umar (84 kilo) mücadele edecek. Organizasyon, 16 Ekim'de tamamlanacak.

17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Amatör MMA Şampiyonası'na ise Ferit Göktepe (62 kilo), Kaan Berk Acar (71 kilo), Ruslan Arslangereev (84 kilo) ve Mahsun Şehzade (100 kilo) katılacak.

Her iki organizasyonda da Türkiye Güreş Federasyonu bünyesinde yer alan sporcular, ilk kez bu branşlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 2024 yılında yapılan kongrede UWW çatısı altına giren amatör MMA branşında güvenlik odaklı kurallar ön planda tutuluyor.

İlk kez düzenlenecek Amatör MMA Dünya Şampiyonası, profesyonel MMA organizasyonundan şu temel farklılıklarla ayrılıyor:

- Eldivenler, dişlik, kaval koruyucu ve kasık koruyucu gibi ekipmanların kullanımı zorunludur.

- Yere düşmüş rakibin başına vurmak kesinlikle yasaktır.

- Dirsek vuruşları, ayaktaki rakibe diz vuruşları ve profesyonel MMA'da serbest olan bazı riskli teknikler yasaktır.

- Amatör MMA, 3 raunt x 3 dakika formatında, standart açık minder alanlarında uygulanıyor.

REKLAM - Türk Telekom
Anasayfa
