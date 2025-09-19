Gümüş kız Nesrin Baş

Hırvatıstan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş, finalde Ukrayna'dan Alla Belinska'ya yenilince gümüş madalyada kaldı. Kadın milli güreşçiler, şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı. Evin Demirhan Yavuz sakat sakat güreşmesine rağmen 50 kiloda bronz madalya aldı.
