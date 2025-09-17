Evin Demirhan Yavuz Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya maçında Moğol Munkhnar Byambusuran'ı mağlup ederek üçüncü oldu.
Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan milli sporcu kariyerindeki ikinci dünya üçüncülüğünü elde etti.
İŞTE O ANLAR:
