Evin Demirhan Yavuz Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Ziraat Türkiye Kupası
Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya mücadelesinde Moğol Munkhnar Byambusuran'ı yenerek üçüncü oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 19:36 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 19:38
Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya maçında Moğol Munkhnar Byambusuran'ı mağlup ederek üçüncü oldu.

Paris'teki 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda da bronz madalya kazanan milli sporcu kariyerindeki ikinci dünya üçüncülüğünü elde etti.

İŞTE O ANLAR:

