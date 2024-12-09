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Haberler Güreş Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı için 2 aday yarışacak

Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı için 2 aday yarışacak

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 18 Aralık'ta gerçekleşecek olağan genel kurulu için Taha Akgül ve Selçuk Çebi'nin başkan adaylıkları kabul edildi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 20:53 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 20:54
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Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı için 2 aday yarışacak

18 Aralık tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleşecek başkanlık seçimi için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarışacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Aday Değerlendirme Komisyonu, Akgül ve Çebi'nin adaylık dosyalarını inceledi. Komisyon her iki isminde de yeterli imzayı topladığını kararlaştırarak, adaylıkları kabul etti.

Ankara'da 18 Aralık'ta gerçekleşecek genel kurulda Taha Akgül ve Selçuk Çebi, federasyonun yeni başkanı olmak için seçime girebilecek.

Mevcut başkan Şeref Eroğlu ise genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı.

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