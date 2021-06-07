Haberler Güreş Son dakika spor haberi: Milli güreşçi Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Son dakika spor haberi: Milli güreşçi 'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi  Rektörü Prof. Dr. 'nu ziyaret etti. Adar, 'nda zirveyi hedeflediğini belirterek, “Olimpiyat şampiyonluğu için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. İnşallah bu gururu hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2021 Pazartesi 13:15
Son dakika spor haberi: Milli güreşçi Yasemin Adar'ın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Milli Güreşçi ve Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi olan , Rektör Prof. Dr. 'nu ziyaret etti. Ziyarette Yasemin Adar'a, Dekan Yardımcısı ve Kondisyoneri Doç. Dr. ve Kadın Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü eşlik etti.

'OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU İÇİN TÜM GAYRETİ GÖSTERECEĞİM'

Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından tek hedefinin olimpiyat şampiyonu olarak, Türk kadın güreş tarihinde bir ilke imza atmak olduğunu belirten Adar "Son yıllarda tüm şampiyonalarda büyük başarılara imza attık. Şimdiki hedefim, 'nda ülkem adına en iyi sonucu elde etmek. Bu konudaki hazırlıklarımız ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sadece orada olmak değil, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdırmak istiyorum. Bu beni daha çok motive ediyor. Olimpiyat şampiyonluğu için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. İnşallah bu gururu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

'BİZLERE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI'

Rektör Tabakoğlu, son olarak 'ın başkenti 'da düzenlenen 'nda tüm rakiplerini yenerek Türkiye'ye güreşte 9'uncu Olimpiyat kotasını kazandıran Yasemin Adar'ı başarısından dolayı tebrik etti. Tabakoğlu, "Öğrencimiz olmasından gurur duyduğumuz milli sporcu Yasemin Adar'ın, kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat madalyasını da kazanarak kadın güreş tarihimizde bir efsane olacağına inanıyorum. Daha önce dünya ve Avrupa şampiyonu olan sporcumuz, bugüne kadar kazandığı başarılarla bizlere büyük bir gurur yaşattı. gibi uluslararası bir organizasyonda yer alması ve ülkemizi temsil edecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, olimpiyatlarda mücadele edecek tüm milli sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kadın Güreş A Milli Takım Teknik Direktörü Efraim Kahraman ise tek hedeflerinin olimpiyat şampiyonu kadın güreşçiler çıkartmak olduğunu belirterek, tarihin en eski ve dünyanın en büyük spor organizasyonu olan 'ndan alınlarının akıyla ve tarihe geçecek başarılarla döneceklerine inandıklarını söyledi.

Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri Doç. Dr. İsa Sağıroğlu da madalya yolunda en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatarak, olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil edeceklerini kaydetti.

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