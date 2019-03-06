Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz Avrupa üçüncüsü oldu
06 Mart 2019, Çarşamba
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Akhisarlı güreşçi Avrupa üçüncüsü oldu

Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz Avrupa üçüncüsü oldu

alt yapısında yetişen güreşçi ’da yapılan 87 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu.

alt yapısında yetişen güreşçi 'da yapılan 87 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu.

Bulgar ve Ukraynalı rakiplerini yenerek grup finaline kalan Ali Cengiz, grup finalinde Gürcü rakibi güreşçiye yenildi. Üçüncülük maçında Litvanyalı rakibini yenen Akhisarlı Ali Cengiz Avrupa üçüncüsü oldu.


Yine Akhisar Belediyespor alt yapısından yetişen Kerem Kamal ise 60 kilogramda tüm rakiplerini yenerek Romen sporcu ile bu akşam Avrupa Şampiyonluğu için finalde karşılaşacak.

  1. 06.03.2019
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