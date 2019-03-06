Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz Avrupa üçüncüsü oldu
Akhisar Belediyespor alt yapısında yetişen Gençler Dünya Şampiyonu güreşçi Ali Cengiz Sırbistan’da yapılan Avrupa Şampiyonasında 87 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu.
Akhisar Belediyespor alt yapısında yetişen Gençler Dünya Şampiyonu güreşçi Ali Cengiz Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonasında 87 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu.
Bulgar ve Ukraynalı rakiplerini yenerek grup finaline kalan Ali Cengiz, grup finalinde Gürcü rakibi güreşçiye yenildi. Üçüncülük maçında Litvanyalı rakibini yenen Akhisarlı Ali Cengiz Avrupa üçüncüsü oldu.
Yine Akhisar Belediyespor alt yapısından yetişen Kerem Kamal ise 60 kilogramda tüm rakiplerini yenerek Romen sporcu ile bu akşam Avrupa Şampiyonluğu için finalde karşılaşacak.
- 06.03.2019
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Çöküş yaşadı
Toplam 1
Yorum
FETTAH hakem hataları yüzünden bir takımı nasıl saf dışı bıraktıklarına baksınlar, eserleriyle övünsünler.
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Galatasaray'da hedef 10'da 10!
Toplam 1
Yorum
mehmet tarihi ve mesajı bir yere kaydedin en az 4 mağlubiyeti olur
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"Kandırıldım"
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal KARAMAN ' dan ders al sayın KARADENİZ kulübün ekonomik durumu iyi değil diye alacaklarından vazgeçti ?
Akhisarlı güreşçi Ali Cengiz Avrupa üçüncüsü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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