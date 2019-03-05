Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2. gün tamamlandı
Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk sporcular, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonaya grekomoren stil müsabakalarıyla devam edildi.
Organizasyonda 77 kiloda final müsabakasına çıkan Serkan Akkoyun, Rus rakibi Islam Opiev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Şampiyonada 63 kiloda Abdullah Toprak, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım da çıktıkları repesaj müsabakalarını kazanarak bronz madalya aldı.
KEREM KAMAL FİNALDE
Şampiyonada 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, finale yükseldi.
Kerem Kamal, altın madalya için yarın Rumen Razvan Arnaut ile karşılaşacak.
Organizasyonda 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım ve 97 kiloda İbrahim Tığcı yarın bronz madalya için mindere çıkacak. 72 kiloda Cengiz Arslan da repesaj maçı yapacak.
Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.
- 06.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2. gün tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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