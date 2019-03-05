Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2. gün tamamlandı
05 Mart 2019, Salı
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Avrupa 23 Yaş Altı 'nda 2. gün tamamlandı

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2. gün tamamlandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı 'nın ikinci gününde Türk sporcular, bir gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonaya grekomoren stil müsabakalarıyla devam edildi.

Organizasyonda 77 kiloda final müsabakasına çıkan , Rus rakibi Islam Opiev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Şampiyonada 63 kiloda Abdullah Toprak, 87 kiloda ve 130 kiloda da çıktıkları repesaj müsabakalarını kazanarak bronz madalya aldı.

KEREM KAMAL FİNALDE

Şampiyonada 60 kiloda mücadele eden , finale yükseldi.

Kerem Kamal, altın madalya için yarın Rumen Razvan Arnaut ile karşılaşacak.

Organizasyonda 82 kiloda Hasan Basri Yıldırım ve 97 kiloda İbrahim Tığcı yarın bronz madalya için mindere çıkacak. 72 kiloda Cengiz Arslan da repesaj maçı yapacak.

Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

  1. 06.03.2019
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