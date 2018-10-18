Serbest ve Grekoromen Stil Dünya Güreş Şampiyonası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 20-28 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonanın hazırlıklarını Ankara'da tamamlayan A Milli Güreş Takımı, bugün Macaristan'a gitti. Türkiye şampiyonada; 57 kiloda Süleyman Atlı, 61 kiloda Recep Topal, 65 kiloda Selehattin Kılıçsallayan, 70 kiloda Mustafa Kaya, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Ayhan Sucu, 86 kiloda Fatih Erdin, 97 kiloda Fatih Yaşarlı ve 125 kiloda Taha Akgül ile madalya arayacak. Organizasyon öncesinde Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, Amerika ve Azerbaycan'da yapılan kamplarda partner eksiğini giderdiğini dile getirdi.



"ÇOK VERİMLİ KAMP DÖNEMİ GEÇİRDİM"

Amerika'daki kampta olimpiyat şampiyonu ile çok verimli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Taha Akgül, "Azerbaycan'da ise yine çok üst düzeyde sporcularla çalıştım. Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde ise kondisyon çalıştım. Son kampımız ise Elmadağ, yani bizim mabedimizde çalıştık. Burada da bana Kırkpınar başpehlivanımız şampiyonumuz Recep Kara destek verdi, sağ olsun. Ölü sezon olmasına rağmen tüm arkadaşlarım ailelerinden sevdiklerinden feragat ederek son güne kadar bizimle beraber oldular ''dedi.



"BU ŞAMPİYONADAKİ HEDEFİM TAMAMEN ALTIN MADALYA"

Macaristan'da 3'üncü kez dünya şampiyonu olmak istediğini kaydeden Taha Akgül, "Geçen yıl bir kaza yaşadım ve dünya ikincisi oldum. İnanın madalyalarımı sayarken aklıma dünya ikinciliği gelmiyor. Dünya ikinciliği çok önemli ama inanın aklıma gelmiyor madalyalarımı sayarken. Bu şampiyonadaki hedefim tamamen altın madalya. Geçen yıl kaybettiğim dünya şampiyonluğunu dünya kemerini tekrardan serbeste ağır güreşte ülkeme getirmek olacak. Tamamen buna odaklanarak çalıştım. 5-6 çok ciddi rakibim var. Kurada kim gelir kim gider bilmiyorum, nasip hayırlısı. Ben çok çalıştım gerekeni yaptım gerisi takdiri ilahidir. Takım olarak milletimizin duaları ile serbest milli takım olarak en az 4 madalya alacağımı düşünüyorum" diye konuştu.



"BU SAATTEN SONRA ADIMA LEKE SÜRDÜRMEDEN SPOR HAYATIMI DEVAM ETTİRMEM GEREKİYOR"

Dünya şampiyonalarının yapıldığı salonlarda final günlerinin tamamen dolu olmasının kendileri üzerinde bir baskı oluşturduğunu ifade eden Taha Akgül, "Bunu açık yüreklilikle dile getiriyorum. Buradaki arkadaşlarıma söylüyorum, bakın ben bile stres yapıyorum.

Az bir stresin olması gerekli ama fazlası da zarar. Bende de az bir stres var ama ben zaten serbest güreşte efsane olmuş bir güreşçiyim. Ben güreşi bıraksam dahi 100-150 yıl sonra Türkiye'de güreş kitaplarında adım geçecek. Ben böyle başarılara imza attım. O yüzden bu saatten sonra adıma leke sürdürmeden spor hayatımı devam ettirmem gerekiyor. Başta tek amacım bu. O yüzden girdiğim tüm müsabakalarda en iyisini yapmam gerek ve insanların da beklentisi bu. İnanın kendimden çok insanların benden beklentisi heyecanlandırıyor.

Onlara Taha yine şampiyon oldu dedirtmek ve mutlu edebilmek beni heyecanlandırıyor. Şuan inanın bu insanlar, ülkem ve bayrağımız için mücadele ediyorum. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Burada spora çok büyük bir görev düşüyor. Spor evrensel ve global bir olay. Aldığın başarı sadece senin ülkende değil, tüm Uluslararası arenada konuşuluyor. Ülkemizin sporda başarılı ve gelişmiş bir olduğunu göstermek adına bu arenalar çok önemli. Bu arenalarda elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız, Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.



"ANNE VE BABAMIN YANIMDA OLMASI EKSTRA HEYECAN VERİYOR"

Taha Akgül, anne ve babasının Macaristan'daki şampiyonaya gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine, "Babam güreşçi olduğu için tüm maçlarıma gelmek istiyor. Elimizden geldiğince onu götürüyorum maçlara. Babam Macaristan'a geliyor ama annem gelemiyor. Annem televizyondan izleyecek ve oradan dua edecek. Onların yanımda olması ekstra heyecan veriyor. Ama şampiyon olduğun zaman onlarla paylaşmak dünyalara değer. Annemle ilk kampa gelirken görüştüm ve onun hayır dualarını alarak kamlara geldim.

Annem şuan dualara başlamıştır, fetih sürelerini okuyordur ve her zaman böyle olmuştur. Annemin rüyasına girer. Babaannem beni çok severdi o rahmetli oldu. Annem iyi şeyler olacağı zaman rüyasına girer ve bana her zaman müsabakalardan sonra söyler. Öncesinde bana söylemez. Kötü ise de olumsuzsa da sonradan söyler. İnşallah bu sefer hayırlı olur" dedi.

ABDULLAH ÇAKMAR: "ALTIN MADALYALARLA ÜLKEMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ''

A Milli Güreş Takımı antrenörü Abdullah Çakmar ise dünya şampiyonasına 10 sıklette katılacaklarını belirterek, hedeflerinin madalya olduğunu söyledi.?

Çakmar, 57 kiloda Süleyman Atlı, 61 kiloda Recep Topal, 65 kiloda Selehattin Kılıçsallayan, 70 kiloda Mustafa Kaya, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda Ayhan Sucu, 86 kiloda Fatih Erdin, 97 kiloda Fatih Yaşarlı ve 125 kiloda şampiyonumuz ve takım kaptanımız Taha Akgül ile dünya şampiyonasında mücadele edeceğiz.

Çok yoğun bir antrenman temposunda çalıştık. Biz geçen yılki hataları yapmadan burada telafi etmek istiyor. Geçen yıl iki madalya kazanmıştık. Bu yıl bu madalya sayısın üstüne çıkarak altın madalyalarla ülkemize dönmek istiyoruz'' dedi.