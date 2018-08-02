İtalya'nın başkenti Roma'da devam şampiyonaya, dördüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.

Kadınlar 50 kiloda finalde Avrupa şampiyonu Rus Veronika Gurskaya'ya 8-6 yenilen Aynur Erge, gümüş madalya aldı.

Ayşegül Özbeğe, kadınlar 76 kiloda finalde İsveçli Denise Sabina Makota Stroem'e mağlup oldu ve gümüş madalya ile yetindi.

Eda Tekin, kadınlar 55 kiloda üçüncülük maçında Macar Szimonetta Szeker'i 5-2 yenerek, Kadriye Aksoy ise 68 kiloda İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'e tuşla üstünlük kurarak bronz madalya elde etti.

Şampiyonada, 53 kiloda Zeynep Yetgil altın, 72 kiloda Tuğba Kılıç bronz, 65 kiloda Aslı Demir bronz madalya maçına çıkacak.

AYNUR ERGE: "MAÇI UCU UCUNA KAYBETTİM"

Finalde Rus Veronika Gurskaya'ya son dakikada verdiği iki puanla yenilerek gümüş madalyada kalan Aynur Erge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkeme altın madalya kazandırmak isterdim. Maçı ucu ucuna kaybettim. Bayrağımı göndere çektirmeyi arzu ediyordum." diye konuştu.

Bundan sonra daha çok çalışacağını belirten Aynur, "İnşallah Dünya Şampiyonası'nda daha iyisi yapacağım. Ülkem için daha çok savaşacağım. Hayırlısı buymuş. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımı göndere çektireceğim. Bu da ülkeme bir sözüm olsun." ifadelerini kullandı.

TEKİN: "BUGÜNLERE GELEBİLMEK İÇİN ÇOK HAYAL KURDUM"

Macar Szimonetta Szeker'i 5-2 yenerek bronz madalyaya uzanan Eda Tekin, başarılı olmak için çok emek harcadığını kaydederek, "Bugünlere gelebilmek için gerçekten çok hayal kurdum. Hayallerimi gerçekleştirmek için de çok çalıştım. Bu duygu tarif edilmez. Bayrağı dalgalandırmak tarif edilemez. Başkalarının anlattığıyla kesinlikle kıyaslanamaz. Mükemmel hissediyorum, çok teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

Bir diğer bronz madalya kazanan milli sporcu Kadriye Aksoy da Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini ifade ederek, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.