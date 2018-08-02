Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlardan 2 gümüş, 2 bronz madalya – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    'nda kadınlardan 2 gümüş, 2

    Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlardan 2 gümüş, 2 bronz madalya

    'nda milli sporcular ile gümüş, ve ise kazandı.

    İtalya'nın başkenti Roma'da devam şampiyonaya, dördüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.

    Kadınlar 50 kiloda finalde Avrupa şampiyonu 'ya 8-6 yenilen , aldı.

    , kadınlar 76 kiloda finalde İsveçli Denise Sabina Makota Stroem'e mağlup oldu ve gümüş madalya ile yetindi.

    , kadınlar 55 kiloda üçüncülük maçında 'i 5-2 yenerek, ise 68 kiloda İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg'e tuşla üstünlük kurarak elde etti.

    Şampiyonada, 53 kiloda Zeynep Yetgil altın, 72 kiloda Tuğba Kılıç bronz, 65 kiloda Aslı Demir bronz madalya maçına çıkacak.

    AYNUR ERGE: "MAÇI UCU UCUNA KAYBETTİM"
    Finalde Rus Veronika Gurskaya'ya son dakikada verdiği iki puanla yenilerek gümüş madalyada kalan Aynur Erge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkeme kazandırmak isterdim. Maçı ucu ucuna kaybettim. Bayrağımı göndere çektirmeyi arzu ediyordum." diye konuştu.

    Bundan sonra daha çok çalışacağını belirten Aynur, "'nda daha iyisi yapacağım. Ülkem için daha çok savaşacağım. Hayırlısı buymuş. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımı göndere çektireceğim. Bu da ülkeme bir sözüm olsun." ifadelerini kullandı.

    TEKİN: "BUGÜNLERE GELEBİLMEK İÇİN ÇOK HAYAL KURDUM"
    Macar Szimonetta Szeker'i 5-2 yenerek bronz madalyaya uzanan Eda Tekin, başarılı olmak için çok emek harcadığını kaydederek, "Bugünlere gelebilmek için gerçekten çok hayal kurdum. Hayallerimi gerçekleştirmek için de çok çalıştım. Bu duygu tarif edilmez. Bayrağı dalgalandırmak tarif edilemez. Başkalarının anlattığıyla kesinlikle kıyaslanamaz. Mükemmel hissediyorum, çok teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

    Bir diğer bronz madalya kazanan Kadriye Aksoy da Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istediğini ifade ederek, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

    1. 2.8.2018 23:04
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