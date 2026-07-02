Göztepe'ye Sambacı Emersonn piyangosu

Göztepe'de satışı gündemdeki Brezilyalı golcü Silva'dan çok eski forveti Emersonn'un satışı gündem oldu.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Göztepe'de satışı gündemdeki Brezilyalı golcü Silva'dan çok eski forveti Emersonn'un satışı gündem oldu. Geçen sezon Fransa'dan Toulouse takımına 3 milyon euro'ya satılan Emersonn'un başka bir ekibe satılması halinde yüzde 20 pay alacak Göztepe, Brezilyalı golcünün satışına odaklandı. Toluouse'da 28 maçta 6 gol ve 2 asistle oynayan 21 yaşındaki forvete, Hull City, Ipswich Town ve Real Betis teklifte bulundu.