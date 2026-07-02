CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe'ye Sambacı Emersonn piyangosu

Göztepe'ye Sambacı Emersonn piyangosu

Göztepe'de satışı gündemdeki Brezilyalı golcü Silva'dan çok eski forveti Emersonn'un satışı gündem oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
Göztepe'ye Sambacı Emersonn piyangosu
Göztepe'de satışı gündemdeki Brezilyalı golcü Silva'dan çok eski forveti Emersonn'un satışı gündem oldu. Geçen sezon Fransa'dan Toulouse takımına 3 milyon euro'ya satılan Emersonn'un başka bir ekibe satılması halinde yüzde 20 pay alacak Göztepe, Brezilyalı golcünün satışına odaklandı. Toluouse'da 28 maçta 6 gol ve 2 asistle oynayan 21 yaşındaki forvete, Hull City, Ipswich Town ve Real Betis teklifte bulundu.
İşte F.Bahçe'nin sır gibi sakladığı yıldız!
Belçika'dan inanılmaz geri dönüş!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
CHP'de "Lozan" ayarlı bölünme! TAKVİM kulislere daldı... 24 Temmuz'da 'YEP' yeni parti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk en çok o yıldızı istiyor!
F.Bahçe eski Beşiktaşlı yıldızla anlaşma sağladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 23:22
"Oyun kurucuların performansı belirleyici olacak" "Oyun kurucuların performansı belirleyici olacak" 22:54
Venezuela'yı deviren Türkiye çeyrek finalde Venezuela'yı deviren Türkiye çeyrek finalde 22:49
İsmail Köybaşı futbolu bıraktı İsmail Köybaşı futbolu bıraktı 22:47
F.Bahçe çalışmalarını sürdürdü F.Bahçe çalışmalarını sürdürdü 22:46
Beşiktaş Jonah Mathews ile yollarını ayırdı Beşiktaş Jonah Mathews ile yollarını ayırdı 21:41
Daha Eski
Beşiktaş kafilesi Slovakya'ya geldi Beşiktaş kafilesi Slovakya'ya geldi 20:21
Efecan Karaca 1. Lig ekibine transfer oldu Efecan Karaca 1. Lig ekibine transfer oldu 20:18
Wimbledon'da Sabalenka ve Sinner üçüncü tura yükseldi Wimbledon'da Sabalenka ve Sinner üçüncü tura yükseldi 20:15
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 19:06
TÜMOSAN Konyaspor ayrılığı duyurdu TÜMOSAN Konyaspor ayrılığı duyurdu 18:23
Türk Telekom Shaquielle McKissic'i transfer etti Türk Telekom Shaquielle McKissic'i transfer etti 18:20