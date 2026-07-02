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Haberler Göztepe 3. transfer peşinde

3. transfer peşinde

Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe'nin, Azerbaycan ekibi Karabağ'da oynayan 26 yaşındaki sol bek Elvin Cafarguliyev ile ilgilendiği öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2026 06:50
3. transfer peşinde
Süper Lig'de yeni sezonda Avrupa kupalarını ıskalamak istemeyen, daha önce İngiltere Championship ekibi Bristol'dan Armstrong ve Brezilya temsilcisi Gremio'dan Henrique'yi alan transferin hızlı ekiplerinden Göztepe, bir imzaya daha hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez sol bek için harekete geçti. İzmir temsilcisinin, Azerbaycan ekibi Karabağ'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Elvin Cafarguliyev ile ilgilendiği öğrenildi. Göztepe'nin kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması ve oyuncu için teklif sunması bekleniyor. Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Cafarguliyev'in takımdan ayrılmaya sıcak baktığı, ancak Karabağ'nın bonservis geliri elde etmek istediği ifade edildi. Geçen sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Cafarguliyev, 2 gol ve 1 asist yaptı.
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