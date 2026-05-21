Sundberg yolda

Ziraat Türkiye Kupası
Göz-Göz, 2024-25’te Sivasspor’da da oynayan, Bulgar ekibi Ludogorets’in 29 yaşındaki Gambiyalı savunmacısıyla anlaştı. İzmir’e davet edilen Sundberg’le imzalar an meselesi

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Göztepe'de transfer çalışmaları hız kazandı. İzmir temsilcisi, ilk olarak Brezilyalı stoper Heliton ile yollarını ayırırken, yerini doldurmak için rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, bonservisi Ludogorets'te olan ve geçen sezonu Yunan ekibi Aris'te kiralık geçiren 29 yaşındaki stoper Noah Sonko Sundberg transferinde mutlu sona yaklaştı. İzmir'e davet edilen Sundberg'le imza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

STOILOV'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Sezonu Aris'te kiralık tamamlayan Sundberg, 16 maça çıktı.. Deneyimli stoper, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 kez de sarı kart gördü. Gambiyalı asıllı İsveç pasaportu da bulunan Sundberg, Levski Sofya'da oynadığı dönemde Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ile birlikte çalışmıştı. 2024-2025 sezonunda Sivasspor forması da giyen Sundberg, 27 maçta 2 gol ve 1 asist katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu 18 kez Gambiya Milli Takımı'nda oynadı.

