Göztepe'den rekor

Avrupa umudunu koruyan Göztepe, rekorları parçaladı. Göz-Göz, bu sezon en fazla puan topladığı ve en az gol yediği sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar 32 maçta 52 puanla, en fazla puan aldığı sezonu yaşadı. Ayrıca 28 gol yiyerek en başarılı savunma performansını gösterdi. 2 senelik ayrılığın ardından 2024-25'te yeniden Süper Lig'e dönen İzmir ekibi, ligin flaş ekiplerinden biri olmayı başardı.

UMUDU TRABZON

Göztepe, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig'de 50 puan toplayıp, 50 gol yedi. Bu sezon da rotasını Avrupa olarak belirleyen Göztepe en başarılı sezonunu yaşadı. Kalan 2 maçta önce evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Stanimir Stoilov'un öğrencileri, son hafta ise Samsunspor'a konuk olacak. Bu iki maçta da 6 puan hedefleyen Göztepe, Süper Lig'i 5'inci sırada bitirip, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un alması halinde uzun yıllar sonra Avrupa bileti de alacak.