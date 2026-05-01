Göztepe Avrupa'ya kilitlendi

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 maç kala Avrupa kupalarına katılma umudunu koruyan Göztepe, yarın deplasmandaki zorlu Trabzonspor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Stanimir Stoilov da oyuncularıyla birebir görüşerek tüm odağın kalan maçlara verilmesini istedi.
Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Stoilov'un, "Her maç final niteliğinde. Hedefimiz net, sonuna kadar mücadele edeceğiz" mesajını verdiği ifade edildi. Kaptan İsmail Köybaşı'nın da oyuncularla sürekli görüşerek takımı motive etmek amacıyla büyük çaba bir gösterdiği öğrenildi.