Göztepe 5'te 5 yapacak

Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 06:50
Süper Lig'de 2. yarıda istikrarsız bir grafik çizen Göztepe, milli aranın ardından da aradığı ritmi bulamadı. Ancak ligde kalan 5 maç öncesi Göz-Göz'de tek hedef 5'te 5 yaparak Avrupa kupalarına katılma şansını sonuna kadar zorlamak. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ve kurmayları, Kocaelispor, Antalyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmaları için tüm planlarını tamamladı. Artık puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, ilk adımı bu hafta Kocaeli deplasmanında 3 puanla atarak çıkışın başlangıcını yapmak istiyor.